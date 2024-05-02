США призвали Китай и Россию не давать ИИ контроль над ядерным оружием

Соединенные Штаты призвали Китай и Россию солидаризироваться с заявлением о том, что ядерное оружие не будет контролироваться искусственным интеллектом и что связанные с ним решения будут приниматься только людьми. Об этом сообщает агентство Reuters.

Советник Государственного департамента США по контролю над вооружениями Пол Дин заметил в ходе брифинга, что Штаты взяли на себя «четкое и твердое обязательство» — полный контроль над ЯО останется у людей. По его словам, Великобритания и Франция последовали их примеру.

«Мы приветствовали бы аналогичное заявление со стороны Китая и Российской Федерации», — подчеркнул Дин. При этом он назвал взятие государствами на себя обязательств не давать ИИ контроль над ядерным оружием «чрезвычайно важной нормой ответственного поведения».

Сотрудник Госдепартамента добавил, что подобные заявления КНР и РФ «очень бы приветствовались» США с учетом того, что эти страны являются постоянными членами Совета Безопасности ООН.

Агентство замечает, что высказывания Дина прозвучали на фоне попыток Соединенных Штатов углубить сотрудничество с Китаем в таких областях, как ядерное оружие и искусственный интеллект.