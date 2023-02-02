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Политика
2 февраля 2023  01:09

США призвали допустить своих специалистов инспектировать российские объекты в рамках ДСНВ

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Соединенные Штаты призывают Россию допустить американских специалистов к проверкам объектов на своей территории по договору о стратегических наступательных вооружениях. В Вашингтоне отметили, что США предоставляют российским специалистам проводить такие мероприятия, сообщает РИА Новости.

«Все, что необходимо сделать России, — это позволить возобновить инспекции на ее территории в рамках договора об СНВ — так, как это происходило на протяжении лет. Это означает созыв совместной консультационной комиссии. Ничто не препятствует тому, чтобы российские специалисты посетили США и провели инспекцию», — уверен заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель.

Ранее российский посол в Вашингтоне отметил, что в текущей ситуации Москва считает неуместным допускать американских специалистов к инспекциям стратегических объектов на российской территории.

#США
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