США призвали допустить своих специалистов инспектировать российские объекты в рамках ДСНВ

Соединенные Штаты призывают Россию допустить американских специалистов к проверкам объектов на своей территории по договору о стратегических наступательных вооружениях. В Вашингтоне отметили, что США предоставляют российским специалистам проводить такие мероприятия, сообщает РИА Новости.

«Все, что необходимо сделать России, — это позволить возобновить инспекции на ее территории в рамках договора об СНВ — так, как это происходило на протяжении лет. Это означает созыв совместной консультационной комиссии. Ничто не препятствует тому, чтобы российские специалисты посетили США и провели инспекцию», — уверен заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель.

Ранее российский посол в Вашингтоне отметил, что в текущей ситуации Москва считает неуместным допускать американских специалистов к инспекциям стратегических объектов на российской территории.