США представили бомбардировщик B-21 Raider, которые может нести ядерное оружие

ВВС Соединенных Штатов представили стратегический бомбардировщик нового поколения B-21 Raider, который может нести ядерное оружие. Церемония прошла на заводе корпорации Northrop Grumman в Палмдейле, сообщает ТАСС.

Отмечается, что первая выкатка предшественника B-21 — самолета B-2 Spirit — состоялась в ноябре 1988 года, а полет — в июле 1989 года.

Новый бомбардировщик оснащен технологией маскировки «стелс», а также работает с облачными технологиями, что позволяет создавать его «цифрового близнеца» для контроля за выполнением боевых задач. В Northrop Grumman заявляют, что это первый в мире бомбардировщик шестого поколения.

Ожидается, что B-21 Raider поднимется в воздух в 2023 году. В 2019-м командование ВВС страны планировало, что это произойдет не позднее декабря 2021 года, однако дата неоднократно переносилась.