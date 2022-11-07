США предложили Туркмении помощь в получении выгод от антироссийских санкций

США подчеркнули готовность содействовать Туркмении в получении большей пользы от санкционного режима. Об этом на брифинге «Вместе сильнее» (Stronger Together) в Ашхабаде заявил помощник госсекретаря США в бюро по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу, передает РИА Новости.

В качестве основной проблемы Лу назвал необходимость осуществлять платежи через Россию, в связи с чем он призвал по примеру Казахстана выкупить российские банки на территории Туркмении.

Помощник госсекретаря США также отметил, что санкции направлены на российскую экономику, но не «на народы Центральной Азии».

«Мы будем счастливы работать с правительством Туркменистана и деловыми кругами Туркменистана для того, чтобы оказать содействие в получении большей пользы от санкционного режима», — заключил Дональд Лу.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на этом же брифинге помощник госсекретаря США пообещал помочь Туркмении начать продавать их газ в Европе.