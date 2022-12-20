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Политика
20 декабря 2022  20:18

США предложили России вернуть на Землю экипаж «Союза МС-22» на своем корабле

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Американские специалисты предлагали вернуть экипаж неисправного корабля «Союз МС-22» с Международной космической станции (МКС) на своем корабле, сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. Однако, по его словам, России эта помощь не понадобится. 

«Они (США) предлагают различные варианты помощи, вплоть до того, чтобы на своих кораблях спустить наших космонавтов. Но в этом нет сегодня никакой необходимости», — цитирует его «Интерфакс».

Ранее Борисов заявлял, что для возвращения экипажа к МКС могут направить корабль «Союз МС-23» в беспилотном режиме.

Напомним, в экипаж пристыкованного к МКС «Союз МС-22» входят Анна Кикина, Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин. 15 декабря на «Союзе» произошла разгерметизация внешнего контура системы охлаждения корабля. среди причин называлось повреждение из-за попадания микрометеорита. «Роскосмос» отправил на МКС рекомендации по возвращению корабля, заверив при этом в отсутствии предпосылок для спуска.

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