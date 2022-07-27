США пообещали принять «быстрые меры» против вхождения украинских территорий в состав РФ

Америка примет «быстрые» меры для того, чтобы «дать России понять», что планы на включение в состав РФ украинских территорий не сработают, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. В частности, штаты намерены препятствовать проведению референдумов на освобожденных территориях, добавил он.

Власти РФ, по словам Блинкена, намерены провести «подставные референдумы», чтобы создать «миф» о желании жителей освобожденных территорий войти в состав России. «Затем они используют эти фальшивые голосования для того, чтобы утверждать, что присоединение этих регионов является легитимным. Мы должны и будем действовать быстро, чтобы дать России понять, что подобная тактика не сработает», – цитирует ТАСС главу американской дипломатии.

Присоединение территории суверенного и независимого государства является серьезным нарушением Устава ООН, добавил Блинкен.

Напомним, референдумы о присоединении к России планируется провести в Запорожской и Херсонской области – предположительно, будущей осенью.

Военную спецоперацию на Украине Россия проводит с 24 февраля, когда о ее начале объявил Президент РФ Владимир Путин.