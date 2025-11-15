Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Вашингтон по-прежнему верит в мирное решением конфликта на Украине. Об этом он рассказал в интервью американскому телеканалу Newsmax.

«Я по-прежнему продолжаю верить в то, во что верит президент (США Дональд прим. Т-и) Трамп: что мир - единственный жизнеспособный путь вперед», - рассказал постпред.

Мирные переговоры по украинскому кризису шли в течение всего 2025 года. Тем не менее, к успеху они не пришли из-за позиции Киева, предлагающего заведомо неприемлемые для России условия, такие как остановка огня по линии фронта до начала переговоров, что позволило бы перевооружить ВСУ и снова продолжить конфликт.