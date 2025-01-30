США планируют выслать более 1400 граждан бывших СССР, Югославии и Чехословакии

На ноябрь 2024 года из Соединенных Штатов собирались депортировать свыше 1400 граждан стран, прекративших существовать в 1990-х — середине 2000-х годов: Советского Союза, Югославии и Чехословакии. Это следует из ответа Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) на запрос телеканала Fox News.

Приказы о депортации были изданы в отношении 845 граждан Югославии (Социалистическая Федеративная Республика Югославия прекратила существовать в 1992-м, Союзная Республика Югославия — в 2006-м), 337 граждан СССР (распался в 1991-м) и 254 граждан Чехословакии (разделилась на Чехию и Словакию в конце 1992-го).

В общей сложности на 24 ноября 2024 года были изданы приказы о депортации 1 445 549 человек, не находящихся под арестом ICE.

При этом лидерами по количеству граждан, ожидавших депортации из США, оказались страны Центральной Америки — Гондурас (261 651 человек), Гватемала (253 413) и Сальвадор (203 822), а также Мексика (252 044 человека).