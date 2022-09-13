США перестали входить в десятку крупнейших торговых партнеров России

Соединенные Штаты перестали входить в число стран — крупнейших торговых партнеров России, товарооборот между государствами снизился примерно на 65%. Об этом заявил заместитель главы Федеральной таможенной службы Владимир Ивин в интервью РИА Новости.

«С США у нас была очень хорошая торговля, они всегда входили в десятку крупнейших партнеров, а сейчас не входят. То есть у нас с Соединенными Штатами процентов на 65 падение в торговле», — констатировал представитель ФТС.

При этом в топ-10 торговых партнеров РФ теперь вошла Индия. «Они (индийцы — прим. Т-и) активно закупают наши товары топливно-энергетического сектора, химической промышленности. Сами увеличили к нам экспорт фармацевтической группы, продуктов питания», — пояснил Ивин.

Сейчас, по информации замглавы Федеральной таможенной службы, десятка крупнейших торговых партнеров России включает Китай, Нидерланды (в первую очередь как хаб по торговле энергоносителями), Турцию, Германию, Беларусь, Южную Корею, Италию, Францию, Казахстан и Индию.

На Китай «приходится где-то пятая часть всего товарооборота России со всем миром». Однако доля стран Европейского Союза, взятых вместе, еще больше, уточнил собеседник агентства.

После начала специальной военной операции на Украине, которую инициировал Президент РФ Владимир Путин, и ужесточения санкций странами Запада российская таможня перестала публиковать статистику по импорту и экспорту. Это произошло в апреле. В ФТС тогда заявили о временном характере этой меры и сослались на необходимость избежать «некорректных оценок, спекуляций и разночтений».