США отстранили Россию от участия в заседании Международного совета по зерну

Соединенные Штаты отказали российским дипломатам в участии в заседании Международного Совета по зерну. Событие проходило в Новом Орлеане, сообщается в телеграм-канале Посольства РФ в США.

«Вопиющим случаем стал запрет на участие дипломатов в заседании Международного совета по зерну 24 января в Новом Орлеане. Подобным поступком США явно продемонстрировали, что легко готовы нарушать свои обязательства в качестве принимающей стороны многосторонних заседаний», — прокомментировали в пресс-службе.

В посольстве подчеркнули, что это далеко не первый случай, когда российским дипломатам ограничивают возможность служебных поездок по Штатам, а также участия в знаковых для двусторонних отношений мероприятиях. При этом число таких беспричинных отказов продолжает расти. Так, напомнили в дипмиссии, россияне не смогли посетить объекты российского историко-культурного наследия, а также возложить венки на местах захоронения советских солдат.

«Призываем власти Соединенных Штатов трезво оценить последствия курса на дальнейшее выхолащивание двусторонних отношений. Требуем ответственно подходить к функциям организатора международных встреч, участие в которых России не только востребовано другими государствами, но и необходимо для принятия эффективных решений по волнующим весь мир проблемам», — подчеркнуто в сообщении.