США отправили спецназ для поиска пилота истребителя, сбитого в Иране

США отправили в Иран войска специального назначения для поиска летчика сбитого накануне истребителя. Об этом пишет Telegraph. В сбитом самолете находились один или два пилота, которые успели катапультироваться.

По сообщениям иранских СМИ, КСИР сбило одноместный F-35 и позднее Тегеран объявил вознаграждение за поимку пилота.

По другим данным, вместо F-35 был сбит двухместный F-15. Сообщается, что одного из летчиков уже успели спасти во время спецоперации, для которой привлекли вертолеты и низколетящий самолет-заправщик. На поиски второго был послан спецназ.

Какая модель самолета сбита и сколько человек было в его экипаже, пока неизвестно.