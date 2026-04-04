news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 4 апреля 2026 11:38

США отправили спецназ для поиска пилота истребителя, сбитого в Иране

Читайте нас в
Телеграм

США отправили в Иран войска специального назначения для поиска летчика сбитого накануне истребителя. Об этом пишет Telegraph. В сбитом самолете находились один или два пилота, которые успели катапультироваться.

По сообщениям иранских СМИ, КСИР сбило одноместный F-35 и позднее Тегеран объявил вознаграждение за поимку пилота.

По другим данным, вместо F-35 был сбит двухместный F-15. Сообщается, что одного из летчиков уже успели спасти во время спецоперации, для которой привлекли вертолеты и низколетящий самолет-заправщик. На поиски второго был послан спецназ.

Какая модель самолета сбита и сколько человек было в его экипаже, пока неизвестно.

#сша и иран #Иран
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Чай с хазратом: как защититься от шайтана и может ли джинн вселиться в человека

Новости партнеров