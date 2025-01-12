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США отказали российским дипломатам в поездке на церемонию возложения венков
Власти Соединенных Штатов отказали российским дипломатам в согласовании поездки в Элизабет-Сити для участия в памятной церемонии возложения венков, посвященной 80-й годовщине гибели советских летчиков — участников проекта «Зебра». Об этом заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.
«Находясь в США, остро ощущаем стремление местного политистеблишмента предать забвению страницы российско-американского союзничества в годы Второй мировой войны. Яркое подтверждение — отказ в согласовании поездки росдипломатов в г. Элизабет-Сити для проведения мемориальной церемонии», — сказано в заявлении дипмиссии, размещенном в ее Telegram-канале.
В рамках проекта «Зебра» советские летчики перегоняли из США в СССР гидросамолеты типа «Каталина». При взлете с реки Пасквотанк 11 января 1945 года погибли четыре советских летчика — капитан Николай Чиков, штурман — капитан Владимир Левин, борттехник — лейтенант Дмитрий Медведев и бортмеханик — лейтенант Афанасий Бородин, а также штурман британских ВВС — лейтенант Питер Натарос.
«Рассекреченный в декабре 2012 г. проект „Зебра“ является одним из символов боевого братства СССР и США, сражавшихся плечом к плечу против нацистских палачей», — подчеркнули в российском посольстве.
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