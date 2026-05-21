США обыграли Германию в групповом этапе ЧМ-26

Сборная США одержала уверенную победу над национальной командой Германии (4:3Б) в рамках группового этапа чемпионата мира – 2026 в Цюрихе (Швейцария).

Счет в матче открыл защитник Германии Мориц Зайдер (1:0). Затем американцы сравняли счет благодаря шайбе Исаака Ховарда (1:1). После Макс Сассон вывел вперед команду США (1:2).

В середине второго отрезка в матче сборная Германии снова забрала преимущество. Голами отличились Фредерик Тиффельс и Марк Михаэлис (3:2). В концовке счет во встрече сравнял Томми Новак (3:3). В послематчевой серии буллитов победу одержали США.

Групповые этапы чемпионата мира по хоккею проходят в Швейцарии, в городах Цюрих и Фрибург, с 15 по 31 мая. Вместе со сборными Германии и США в группе А выступают национальные команды Венгрии, Финляндии, Австрии, Латвии, Швейцарии и Великобритании.

Сборные команды России и Белоруссии отстранены от участия в международных соревнований с 2022 года из-за ситуации на Украине.