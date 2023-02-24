США объявили о введении санкций против девяти российских министров и 47 губернаторов

Соединенные Штаты ввели санкции против девяти российских министров и руководителей 47 субъектов Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Государственного департамента США.

В частности, ограничительные меры затронули министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, министра труда и социальной защиты Антона Котякова, министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова, главу МЧС РФ Александра Куренкова, министра культуры Ольгу Любимову, министра спорта РФ Олега Матыцина, главу Минцифры РФ Максута Шадаева и министра энергетики Николая Шульгинова.

Кроме того, рестрикции введены против вице-премьера РФ Татьяны Голиковой и ее супруга Виктора Христенко, бывшего первого вице-премьера.

Санкции направлены и против журналистки ВГТРК — телеведущей Ольги Скабеевой. Помимо этого, предусмотрено введение визовых ограничений в отношении 1219 российских военных.