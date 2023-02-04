США объявили о новом пакете помощи Киеву на сумму 2,175 млрд долларов

Минобороны США объявило о выделении очередного пакета военной помощи Киеву на общую сумму в 2,175 млрд долларов. Об этом сообщает ТАСС.

«Министерство обороны объявило сегодня о значительном новом пакете военной помощи Украине», — рассказал на брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

По его словам, пакет состоит из двух частей. Вооружения на 425 млн долларов будут переданы Киеву напрямую из запасов Пентагона, остальные 1,75 млрд долларов будут выделены в рамках инициативы по содействию безопасности Украины, которая предполагает заключение Минобороны контрактов с производителями, а не предоставление вооружений из имеющихся у страны запасов.

В списке обозначены следующие позиции, которые будут переданы из запасов: 181 бронированная машина с усиленной противоминной защитой класса MRAP, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и минометные снаряды калибра 120 мм, 190 крупнокалиберных пулеметов для борьбы с БПЛА, 250 Javelin, 2 тыс. противотанковых ракет, противопехотные мины Claymore, различное обмундирование и защитное снаряжение.

Через систему USAI США намерены выделить два огневых подразделения ЗРК Hawk, зенитные орудия и боеприпасы к ним, оборудование, необходимое для «интеграции западных систем ПВО, ракет и РЛС с украинскими системами ПВО», и «оборудование, необходимое для поддержки существующих систем ПВО Украины». Кроме того, указаны системы борьбы с дронами, 4 РЛС для систем ПВО, 20 РЛС контрбатарейной борьбы, разведывательные БПЛА Puma, высокоточные ракеты.