США объявили персонами нон грата двух сотрудников российского посольства

Госдепартамент объявил двух сотрудников российского посольства в Соединенных Штатах персонами нон грата. Об этом сообщает РИА Новости.

«В ответ на показную высылку Россией двух дипломатов посольства США в Москве госдепартамент ответил взаимностью, объявив персонами нон грата двух сотрудников посольства России, работавших в США», — заявил представитель американского дипломатического ведомства.

Речь идет о двух сотрудниках американской дипмиссии в Москве — первом и втором секретарях посольства Джеффри Силлине и Дэвиде Бернстайне. МИД России объявил их персонами нон грата в середине сентября, пояснив, что дипломаты поддерживали контакты с информатором США и экс-сотрудником американского консульства Робертом Шоновым, выполнявшего за вознаграждение их задания с целью нанести ущерб нацбезопасности России.