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Политика 6 октября 2023 20:07

США объявили персонами нон грата двух сотрудников российского посольства

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Госдепартамент объявил двух сотрудников российского посольства в Соединенных Штатах персонами нон грата. Об этом сообщает РИА Новости.

«В ответ на показную высылку Россией двух дипломатов посольства США в Москве госдепартамент ответил взаимностью, объявив персонами нон грата двух сотрудников посольства России, работавших в США», — заявил представитель американского дипломатического ведомства.

Речь идет о двух сотрудниках американской дипмиссии в Москве — первом и втором секретарях посольства Джеффри Силлине и Дэвиде Бернстайне. МИД России объявил их персонами нон грата в середине сентября, пояснив, что дипломаты поддерживали контакты с информатором США и экс-сотрудником американского консульства Робертом Шоновым, выполнявшего за вознаграждение их задания с целью нанести ущерб нацбезопасности России.

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