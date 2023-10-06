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США объявили персонами нон грата двух сотрудников российского посольства
Госдепартамент объявил двух сотрудников российского посольства в Соединенных Штатах персонами нон грата. Об этом сообщает РИА Новости.
«В ответ на показную высылку Россией двух дипломатов посольства США в Москве госдепартамент ответил взаимностью, объявив персонами нон грата двух сотрудников посольства России, работавших в США», — заявил представитель американского дипломатического ведомства.
Речь идет о двух сотрудниках американской дипмиссии в Москве — первом и втором секретарях посольства Джеффри Силлине и Дэвиде Бернстайне. МИД России объявил их персонами нон грата в середине сентября, пояснив, что дипломаты поддерживали контакты с информатором США и экс-сотрудником американского консульства Робертом Шоновым, выполнявшего за вознаграждение их задания с целью нанести ущерб нацбезопасности России.
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