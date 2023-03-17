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США обвинили Россию в незаконных авиаограничениях полетов над Черным морем
Ограничения, установленные Россией на полеты над Черным морем, незаконны. Поэтому Соединенные Штаты не будут их соблюдать, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
«Они могут говорить, что хотят <...> по поводу ограничений. Мы их не соблюдаем. Они незаконны», — приводит его заявление РИА Новости.
После инцидента с американским беспилотником, который упал в Черное море, РФ заявила, что США нарушили зону ограничения полетов.
Американский БПЛА MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района над Черным морем 14 марта и летел в направлении Крыма. В воздух были подняты истребители, однако из-за резкого маневра беспилотник потерял управление и рухнул в воду. Президента России Владимира Путина оперативно проинформировали об этом инциденте.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин позднее заявил, что Москва осведомлена о целях разведывательной деятельности американцев, однако важно выявить, какие из российских объектов интересуют США больше всего.
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