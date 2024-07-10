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США, Нидерланды и Дания договорились передать Украине «эскадрильи» F-16
Три страны, США, Нидерланды и Дания, договорились о поставке Киеву истребителей F-16 американского производства. Передача самолетов уже началась, отмечается в совместном заявлении лидеров государств.
По их мнению, пилоты ВСУ смогут начать использовать современные истребители уже летом 2024 года.
В заявлении выражена приверженность к дальнейшему наращиванию военно-воздушных сил Украины. При этом США, Дания и Нидерланды будут помогать Украине в содержании самолетов, подготовке летчиков и обеспечении вооружением.
«Мы привержены дальнейшему укреплению военно-воздушных возможностей Украины, что будет включать эскадрильи современных многоцелевых самолетов F-16 четвертого поколения», — отмечается в тексте.
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