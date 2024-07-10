США, Нидерланды и Дания договорились передать Украине «эскадрильи» F-16

Три страны, США, Нидерланды и Дания, договорились о поставке Киеву истребителей F-16 американского производства. Передача самолетов уже началась, отмечается в совместном заявлении лидеров государств.

По их мнению, пилоты ВСУ смогут начать использовать современные истребители уже летом 2024 года.

В заявлении выражена приверженность к дальнейшему наращиванию военно-воздушных сил Украины. При этом США, Дания и Нидерланды будут помогать Украине в содержании самолетов, подготовке летчиков и обеспечении вооружением.

«Мы привержены дальнейшему укреплению военно-воздушных возможностей Украины, что будет включать эскадрильи современных многоцелевых самолетов F-16 четвертого поколения», — отмечается в тексте.