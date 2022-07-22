США не собираются поставлять истребители Украине в ближайшее время

В ближайшее время Соединенные Штаты не будут поставлять Украине истребители. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности при Белом доме.

«Мы не рассматриваем возможность отправки истребителей на Украину в ближайшее время», — сказал Джон Кирби.

По его словам, Вашингтон постоянно поддерживает связь с Киевом для оценки его потребностей в оружии, в том числе РСЗО HIMARS. Кирби также заявил, что Штаты остаются нацелены на обучение и поддержку ВСУ в рамках поставок тех видов вооружений, которые уже получает Киев.

24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Цель операции — защитить людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевский властей, сказал российский лидер. На этом фоне Вашингтон и его союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием, выделяя десятки миллиардов долларов.