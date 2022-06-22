США не разрешили спецсамолету забрать российских дипломатов

Вашингтон отказался выдать разрешение на прилет специального рейса из России, который должен был вывезти российских дипломатов на родину. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вашингтон отметился очередным враждебным по отношению к нашей стране шагом, не выдав разрешение на прилет в США спецрейса госавиации России, который должен был отвезти на родину сотрудников российских загранучреждений и членов их семей», — приводятся ее слова в комментарии, распространенном сегодня министерством иностранных дел.

Захарова подчеркнула, что эти действия не останутся без ответа.

«Неизбежно последуют контрмеры, в том числе асимметричного характера, о которых мы уведомим в установленном порядке по дипломатическим каналам», — подчеркнула представитель МИД РФ.