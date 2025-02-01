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Политика 1 февраля 2025 21:55

США настаивают на проведении выборов на Украине в 2025 году

На Украине в текущем году должны пройти президентские и парламентские выборы. Об этом заявил специальный посланник Президента США Кит Келлог.

«США хотят, чтобы Украина провела выборы, возможно, к концу года», – приводит его слова Reuters.

Полномочия Владимира Зеленского на посту главы государства истекли в мае прошлого года. Выборы в стране были отменены по причине военного положения. Парламентские выборы должны были состояться в октябре 2023 года, но они также не проводились.

#Украина #выборы #США
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