Политика 22 февраля 2026 11:58

США направляют плавучий госпиталь в Гренландию для помощи местным жителям, сообщил Трамп

Соединенные Штаты отправили судно-госпиталь к берегам Гренландии, чтобы оказать медицинскую помощь населению острова. Об этом в своих соцсетях заявил американский лидер Дональд Трамп, передает РИА Новости.

По словам президента, инициатива реализуется совместно с губернатором Луизианы Джеффом Лэндри, и корабль уже находится в пути.

В январе, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Трамп заявил о намерении начать переговоры о приобретении Гренландии, подчеркнув, что не планирует применять силу. Он также раскритиковал передачу острова Дании после Второй мировой войны, назвав это решение ошибочным.

Позже, комментируя возможный военный конфликт в регионе, Трамп предупредил, что в случае войны над Гренландией «будут летать ракеты», и отметил, что простая аренда территории не позволит США обеспечить её защиту.

После встречи с генсеком НАТО Марком Рютте американский лидер сообщил о подготовке основы для будущей сделки по Гренландии и добавил, что откладывает введение 10-процентных пошлин против ряда европейских стран, запланированных на февраль.

Проект соглашения не предполагает передачу суверенитета над островом. Речь идёт о размещении на Гренландии системы противоракетной обороны «Золотой купол» и обновлении оборонного договора между Вашингтоном и Копенгагеном, заключённого в 1951 году.

Инициатива США встретила жёсткую критику как в самой Гренландии, власти и жители которой выступают против присоединения к Америке, так и в Европе.

#США #НАТО #Дональд Трамп
