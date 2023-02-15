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США намерены выделить еще 9,9 млрд долларов на поддержку бюджета Украины
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Вашингтон планирует выделить в ближайшие месяцы еще почти 10 млрд долларов на поддержку бюджета Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора управления Госдепартамента по оказанию помощи другим государствам Дафну Рэнд.
«Работая с Конгрессом, в предстоящие месяцы мы планируем предоставить [еще] 9,9 млрд долларов», – заявила Рэнд на брифинге для иностранных журналистов.
По ее словам, на сегодня Штаты выделили на указанные цели 13 млрд долларов.
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