США намерены выделить еще 9,9 млрд долларов на поддержку бюджета Украины

Вашингтон планирует выделить в ближайшие месяцы еще почти 10 млрд долларов на поддержку бюджета Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора управления Госдепартамента по оказанию помощи другим государствам Дафну Рэнд.

«Работая с Конгрессом, в предстоящие месяцы мы планируем предоставить [еще] 9,9 млрд долларов», – заявила Рэнд на брифинге для иностранных журналистов.

По ее словам, на сегодня Штаты выделили на указанные цели 13 млрд долларов.