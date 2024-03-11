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Политика 11 марта 2024 21:53

США намерены увеличить военные расходы до 850 млрд долларов в 2025 году

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Соединенные Штаты планируют увеличить военные расходы в 2025 финансовом году до почти 850 млрд долларов. Об этом следует из проекта федерального бюджета, опубликованного на сайте Белого дома.

Согласно документу, сумма по сравнению с 2023 финансовым годом увеличена на 4,1% — в предыдущем периоде администрация запросила на оборону на 34 млрд долларов меньше.

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