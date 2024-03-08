США намерены «рассекретить» данные о якобы военном сотрудничестве России и Китая

Администрация США планирует обнародовать данные, которые якобы доказывают факт военного сотрудничества РФ и Китая. Так сказала старший директор по Восточной Азии и Океании в Совете нацбезопасности Белого дома Мира Рапп-Хупер.

Она подчеркнула, что власти Штатов хотят «пролить свет на сотрудничество» между этими двумя странами. Эти факты помогут лучше подготовиться и принять меры по координации шагов, которые могут сделать США.

«Это касается и таких вопросов, как поставки баллистических ракет и боеприпасов. И по мере появления новых данных, мы будем продолжать делиться ими», - цитирует спикера ТАСС.

Также, по ее словам, Америка уже активно прикладывает все усилия, чтоб рассекретить информацию о сотрудничестве России с КНР.

Еще женщина утверждает, что Китай якобы отправляет РФ боеприпасы, которые используются на Украине. Также в США полагают, что Россия, используя северокорейские ракеты, предоставляет КНДР ценные технические и военные знания, полученные в результате их использования.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявление США о том, что Пхеньян предоставляет Москве военную помощь. По его словам, данные доводы – это всего лишь слухи. Также информацию о поставках оружия из Китая в Россию попросили прокомментировать пресс-секретаря российского Президента Дмитрия Пескова. Представитель Кремля сказал лишь то, что подобных сообщений много, но они все, как правило, беспочвенны и без какой-либо конкретики.