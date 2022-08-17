США намерены продолжить переговоры с Россией по СНВ-III

Соединенные Штаты собираются продолжить дипломатические консультации с Россией для возобновления инспекций в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ). Об этом заявил официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс, передает РИА Новости.

«Мы продолжим взаимодействовать с Россией по дипломатическим каналам для возобновления инспекций», —подчеркнул Прайс, выступая на брифинге.

По словам представителя Госдепартамента, санкции против России полностью совместимы с СНВ и не препятствуют инспекциям российских специалистов в США. «Мы должны работать вместе, чтобы сократить риск гонки вооружений и ядерной эскалации», — резюмировал он.

Ранее, 8 августа, Россия временно прекратила инспекции по Договору о стратегических наступательных вооружениях на своих объектах. Министерство иностранных дел РФ сослалось на возникшие из-за санкций препятствия, мешающие работе российских инспекторов.

США и большинство других стран Запада стали ужесточать санкции против России после начала специальной военной операции на Украине 24 февраля. Ее инициировал Президент РФ Владимир Путин.