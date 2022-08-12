США намерены не допустить проведение референдумов в Херсонской области и на Запорожье

Если ДНР, ЛНР и освобожденные Херсонская и Запорожская области решат присоединиться к России, то США введут против нее дополнительные санкции. Об этом со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщает РИА Новости.

«США не признают присоединения к РФ территорий Украины, а возможным референдумам не позволят пройти бесспорно. Присоединение частей Украины противоречило бы Уставу ООН. Мы ответим быстро и жестко», — пригрозил представитель Правительства США.

По его словам, США не признают присоединение этих территорий к России, даже если референдумы все же состоятся. В Вашингтоне полагают, что «Россия будет манипулировать результатами, чтобы ложно заявить, что люди с Украины хотят присоединиться к России».

С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию на Украине. В начале мая глава Минобороны Сергей Шойгу доложил Президенту России Владимиру Путину об освобождении территории ЛНР. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, к настоящему моменту под контролем союзников находится половина народной республики.