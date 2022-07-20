США на этой неделе объявят о новом пакете помощи Украине, включающем HIMARS

Соединенные Штаты на этой неделе предоставят Украине новый пакет военной помощи, который будет включать дополнительные реактивные системы залпового огня M142 HIMARS и боеприпасы к ним, а также артиллерийские снаряды. Об этом на брифинге рассказал журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби, передает ТАСС.

«Позднее на этой неделе администрация объявит о выделении Президентом [США Джо Байденом] нового пакета вооружений и военной техники для Украины, это будет шестнадцатый по счету такой пакет для поддержки Украины с тех пор, как президент занял свой пост», — сообщил Кирби.

По словам представителя американского СНБ, этот пакет в том числе будет включать «еще больше систем HIMARS <...>, которые украинцы очень эффективно используют для того, чтобы изменить ситуацию на поле боя».

Известно, что в последнее время украинская сторона часто использует для ударов американские РСЗО HIMARS. Они способны запускать корректируемые по GPS ракеты на расстояние до 84 километров, которые предназначены в том числе для уничтожения командных пунктов и складов. В воскресенье, 17 июля, российские военные заявили об уничтожении установки РСЗО HIMARS.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили этот шаг и начали ужесточать санкции против России, а также оказывать различную поддержку украинской стороне.