США может начать производить вакцину «Спутник V» для экспорта в третьи страны

Фармацевтические компании США ведут переговоры по поводу производства российской вакцины против коронавируса «Спутник V» для экспорта в третьи страны, заявил представитель Американской торговой палаты в РФ Алексис Родзянко. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы вчера встречались с представителем РФПИ, их большой проект „Спутник V“ — он все больше получает признание международное. Даже есть такой момент, что они надеются начать производить в стране, которая не признает „Спутник V“, но для экспорта в третьи страны», — рассказал Родзянко на полях Восточного экономического форума.

Российская вакцина от коронавируса «Спутник», разработанная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, зарегистрирована в 70 странах. Общее население этих стран — 4 млрд человек, что составляет более 50% всего населения Земли.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал высокую безопасность и эффективность российских препаратов для вакцинации от коронавирусной инфекции.

30 июня в эфире Прямой линии-2021 российский лидер заявил о том, что привился «Спутником V», о чем сообщал «Татар-информ».