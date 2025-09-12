США могут ограничить въезд за неуважение к убитому Чарли Кирку

В США могут ограничить въезд тем, кто неуважительно говорит об убийстве известного консервативного активиста Чарли Кирка. Об этом в соцсети Х сообщил первый заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Америки Кристофер Ландау.

«В свете совершенного вчера ужасающего убийства ведущего политического деятеля я хочу подчеркнуть, что иностранцев, которые прославляют насилие и ненависть, не ждут в нашей стране», — сказал он. По словам Ландау, принятие надлежащих мер уже поручено работникам консульств.

Также заместитель госсекретаря попросил своих читателей впредь информировать его о подобных комментариях, чтобы государственный департамент мог предпринять шаги для защиты граждан США.

Известный консервативный активист Чарли Кирк был убит 10 сентября выстрелом в шею. Врачи, прибывшие на место происшествия, не смогли его спасти. Кирк был известен как критик киевского режима, выступал против поставок вооружений Украине и за восстановление дипломатических отношений с Россией. Он активно поддерживал политику Дональда Трампа и во многом построил свою популярность на спорах со сторонниками демократов.