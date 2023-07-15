США изучают возможные военные варианты противодействия России в Сирии

Самолеты F-35 ВВС США (2015 год)

Фото: U.S. Air Force

Соединенные Штаты рассматривают «ряд военных вариантов» противодействия пилотам Воздушно-космических сил РФ из-за их растущей активности в Сирии. Об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.

Чиновник не стал уточнять какие-либо детали, но заверил, что США «не уступят никакой территории и продолжат летать в западной части страны для борьбы с „Исламским государством“* (ИГ — террористическая организация, запрещенная в России и многих других странах)».

По словам спикера, из-за действий российской авиации нанесение удара по одному из лидеров ИГ* в минувшие выходные оказалось более сложным делом, чем предполагалось. Об уничтожении Усамы аль-Мухаджира Штаты отчитались 9 июля.

Представитель Пентагона пояснил, что активность российских пилотов увеличилась с марта этого года. Он связал это с укреплением сотрудничества России, Ирана и официальных сирийских властей, нацеленного на то, чтобы «вынудить США покинуть Сирию».

«США не верят, что российские самолеты планируют сбрасывать бомбы на американские войска или сбивать пилотируемые самолеты. Но существуют опасения, что российские пилоты собьют беспилотник [MQ-9] Reaper <…> и что Москва считает, что подобные действия не вызовут сильного военного ответа <…>», — цитирует агентство американского чиновника.

Российские и американские военные в Сирии постоянно поддерживают контакты, чтобы избегать потенциальных конфликтов. Иногда происходит по несколько телефонных разговоров за день, и порой они приводят к «гневным угрозам, когда командиры спорят о проходящей [в тот момент] операции».

Этим летом РФ и США несколько раз обвиняли друг друга в нарушении правил безопасности полетов в Сирии. Москва, в частности, утверждала, что за июнь было зафиксировано 315 нарушений со стороны беспилотников коалиции. Вашингтон в свою очередь заявлял о небезопасных маневрах российских летчиков.

*Организация признана террористической, ее деятельность на территории России запрещена.