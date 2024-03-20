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США и Турция вводят новую систему в рамках антироссийских санкций
США начнут согласовывать с Турцией санкции, которые они планируют вводить против местных компаний, уличенных в обходе антироссийских санкций. Об этом заявляет, ссылаясь на источники, Hürriyet.
До этого Вашингтон сразу же вводил ограничения против компаний, подозреваемых в обходе, и не запрашивал у властей страны разрешение на проведение расследования.
«Две страны договорились о новой системе: согласно так называемой „схеме гармонизации санкций“, США сначала уведомят Турцию о возможных компаниях и запросят информацию по этому вопросу», — отмечается в тексте.
Таким образом, турецкая сторона будет проводить расследования, уведомлять США об их результатах. Лишь после этого будут приниматься необходимые меры.
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