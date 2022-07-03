США и Турция пытаются привлечь татар Афганистана к своим образовательным программам

фото: © «Татар-информ»

В последнее время с общиной татар Афганистана активно ищут взаимодействия различные фонды многих стран мира, в том числе Турции и США.

Например, Правительство США в рамках американской программы «Изучение культуры и конфликтов» (CCS), ответственной за эту программу в среде татар Афганистана является Военно-морская аспирантура, рекламирует свою программу по изучению антропологических, этнографических, социальных, политических и экономических данных. На сайте организации уже сейчас публикуется отчетность и информация о деятельности общины татар Афганистана. Им предлагают получить заочное образование в ведущих вузах США и Европы на очень заманчивых условиях. Стандартное предложение по онлайн-образованию включает в себя ежемесячную стипендию в 200 долларов, а успешным выпускникам — гражданство США.

Фото с сайта https://nps.edu/

Также к татарам Афганистана вышла со своей образовательной программой Турция. Она предлагает ежегодное бесплатное обучение и содержание 600 детей — татар Афганистана в специализированных школах Турции. Какие цели преследуют данные страны ища подход к молодежи афганских татар и что будут им вкладывать в головы иностранные кураторы, догадаться несложно.

«Татарстан, а в его лице и Россия, сегодня еще имеет шанс включиться в борьбу за умы афганской молодежи со своей образовательной повесткой. Но делать это нужно сейчас, завтра может быть уже поздно, потому что зарубежные проекты являются очень привлекательными, как бы хорошо к России представители татарской общины ни относились», — прокомментировал информацию журналисту «Татар-информа» генеральный директор казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России, представительство которого работает в Кабуле, Рустам Хабибуллин.

Свою точку зрения на этот вопрос высказал и глава совета татар Афганистана Забихулло Надери Татар.

«Среди насущных вопросов, поднимающихся советом татар, образование — один из самых важных. Ведь образованные люди — это путь к развитию любого государства и любой нации. Нам очень интересен предложенный нам руководством казанского Благотворительного патриотического фонда татарстанский формат онлайн-образования, в котором делается упор на изучение родного нам татарского языка. Но и предложения других стран будут рассматриваться», — отметил собеседник агентства.