США и ОАЭ договорились об укреплении сотрудничества в области безопасности

По итогам переговоров между президентами двух стран — Джо Байденом и Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном стороны сделали совместное заявление, передает РИА Новости со ссылкой на Эмиратское госагентство новостей WAM.

«США и ОАЭ подтверждают приверженность углублению интенсивного сотрудничества в области безопасности, которое сделало бы обе страны более безопасными и помогло установлению регионального мира и стабильности», — такова официальная формулировка договоренности между странами.

При этом штаты для безопасности эмиратов готовы предоставить «лучшие и наиболее эффективные средства для защиты» от «все еще существующей опасности со стороны Йемена» и других террористов.

Как именно ОАЭ будет содействовать безопасности США в заявлении не уточняется.

Встреча двух лидеров состоялась в Саудовской Аравии во время саммита глав стран региона.