news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 7 января 2026 20:16

США и международные партнеры займутся модернизацией нефтяной отрасли Венесуэлы

Читайте нас в
Телеграм

Министерство энергетики США представило план восстановления энергетической инфраструктуры Венесуэлы. Об этом сообщает «ТАСС».

Для остановки падения добычи нефти и обеспечения краткосрочного роста США разрешат импорт специализированного нефтепромыслового оборудования, запасных частей и услуг. В реализации плана предполагается участие американских и международных компаний, которые предоставят технологии, экспертную поддержку и инвестиции.

Отдельное внимание уделят модернизации электроэнергетической системы страны, которую в Минэнерго США охарактеризовали как «ветхую и хрупкую». По данным ведомства, производство электроэнергии в Венесуэле сократилось более чем на 30%.

#нефть #Венесуэла
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Казани ожидается ухудшение погодных условий: водителей просят быть осторожнее

В Казани ожидается ухудшение погодных условий: водителей просят быть осторожнее

6 января 2026
В Минобороны заявили, что ночью над Татарстаном сбили один БПЛА

В Минобороны заявили, что ночью над Татарстаном сбили один БПЛА

6 января 2026