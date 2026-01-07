США и международные партнеры займутся модернизацией нефтяной отрасли Венесуэлы

Министерство энергетики США представило план восстановления энергетической инфраструктуры Венесуэлы. Об этом сообщает «ТАСС».

Для остановки падения добычи нефти и обеспечения краткосрочного роста США разрешат импорт специализированного нефтепромыслового оборудования, запасных частей и услуг. В реализации плана предполагается участие американских и международных компаний, которые предоставят технологии, экспертную поддержку и инвестиции.

Отдельное внимание уделят модернизации электроэнергетической системы страны, которую в Минэнерго США охарактеризовали как «ветхую и хрупкую». По данным ведомства, производство электроэнергии в Венесуэле сократилось более чем на 30%.