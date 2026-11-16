США и Китай подтвердили встречу Путина, Си и Трампа

Соединенные Штаты и Китай подтвердили проведение 19 ноября в Шэньчжэне, на полях саммита АТЭС, трехсторонней встречи лидеров России, КНР и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа.

В сообщении, опубликованном на сайте китайского Министерства иностранных дел, сказано, что «19 ноября Председатель Си Цзиньпин проведет саммит КНР – России – США с Президентом Владимиром Путиным и Президентом Дональдом Трампом в Шэньчжэне».

В свою очередь из распространенного 15 ноября графика американского лидера следует, что трехсторонний саммит будет организован в гостиничном комплексе Kylin Villa. Начало встречи намечено на 9.30 по Москве. Она должна завершить четырехдневную поездку Трампа на Филиппины и в Китай для участия в мероприятиях по линии АТЭС и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), отмечает ТАСС.

Саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября. Об утверждении даты трехсторонних переговоров 14 ноября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

О возможной встрече трех политиков еще 25 октября рассказал помощник Президента РФ Юрий Ушаков.

Позднее, 1 ноября, Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил в интервью программе Bericht aus Berlin на телеканале ARD, что Китай не готовит трехсторонние переговоры с Россией и США по завершению вооруженного противостояния на Украине. Вместе с тем он допустил проведение саммита трех лидеров вне контекста украинского конфликта.

По информации Пескова, на 4 ноября повестка еще не подтвержденной тогда встречи не была согласована. Несмотря на это, в тот же день представитель МИД КНР Мао Нин подтвердила проведение консультаций о возможных переговорах Путина, Си и Трампа.