США и Израиль ударили по ядерному комплексу Ирана в Хондабе

США и Израиль ударили по ядерному объекту в иранском Хондабе, сообщает Fars.

«Тяжеловодный комплекс Хондаб был атакован в два этапа американо-сионистским врагом. Эти атаки не привели к жертвам, а с учетом принятых заранее мер безопасности никакой угрозы для населения региона нет», – сообщили местные власти.

Кроме того, на юге страны был атакован завод по производству уранового конентрата. Утечек радиации после атаки также не зафиксировано.

Ранее США и Израиль нанесли удар по ядерному объекту в Натанзе, а также по АЭС «Бушер», построенную при участии России. После атаки станции МАГАТЭ предупредило, что такие удары могут привести к инциденту.