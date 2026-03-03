news_header_top
Происшествия 3 марта 2026 18:19

США и Израиль атаковали аэропорт в Тегеране

Израильские и американские вооруженные силы нанесли удар по аэропорту Мехрабад, расположенному в центральной части Тегерана. Об этом сообщило агентство NourNews. Информации о пострадавших не приводится.

Напомним, в субботу США и Израиль нанесли серию ударов по иранским объектам, включая Тегеран. Сообщается о разрушениях и гибели людей. Иран ответил ракетными обстрелами израильской территории и американских военных объектов в регионе.

Москва резко осудила военно-воздушные удары США и Израиля по территории Ирана. Дипломаты заявили, что речь идет о «заранее спланированном и неспровоцированном акте вооруженной агрессии против суверенного и независимого государства – члена ООН».

