США и их союзники обсуждают введение новых санкций против нефтяной промышленности РФ

Соединенные Штаты и их западные союзники рассматривают возможность ввести новые санкции против российской нефтяной промышленности, в частности речь идет о ценовых ограничениях на нефтепродукты. Об этом передает ТАСС.

В течение этой недели чиновники американского Минфина проводят встречи в Европе, на которых обсуждают детали предстоящих ограничительных мер. Отмечается, что рестрикции должны вступить в силу 5 февраля.

Газета The Wall Street Journal уточняет, что в планах введение двух лимитов цен на российские нефтепродукты: один коснется экспортных товаров с высокой стоимостью, например дизельного топлива, второй – товаров с низкой стоимостью (мазут).