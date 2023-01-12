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Ру Тат
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Экономика
12 января 2023  08:35

США и их союзники обсуждают введение новых санкций против нефтяной промышленности РФ

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Соединенные Штаты и их западные союзники рассматривают возможность ввести новые санкции против российской нефтяной промышленности, в частности речь идет о ценовых ограничениях на нефтепродукты. Об этом передает ТАСС. 

В течение этой недели чиновники американского Минфина проводят встречи в Европе, на которых обсуждают детали предстоящих ограничительных мер. Отмечается, что рестрикции должны вступить в силу 5 февраля.

Газета The Wall Street Journal уточняет, что в планах введение двух лимитов цен на российские нефтепродукты: один коснется экспортных товаров с высокой стоимостью, например дизельного топлива, второй – товаров с низкой стоимостью (мазут).

#антироссийские санкции
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