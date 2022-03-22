США и Франция заявили о необходимости новых санкций против России

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан и госсекретарь США Энтони Блинкен заявили о необходимости введения новых антироссийских санкций. Данная тема обсуждались во время переговоров сторон, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства Франции.

«Главы внешнеполитических ведомств отметили, что в условиях российского наступления необходимо продолжать ужесточать санкции», — отмечается в сообщении.

Также представители Франции и США подчеркнули важность прекращения огня на всей территории Украины и тесного сотрудничества в области продовольственной безопасности. Ле Дриан и Блинкен подтвердили свою поддержку МАГАТЭ в части усиления безопасности гражданских ядерных объектов на Украине.

Помимо этого, во время переговоров обсуждалась подготовка к саммитам НАТО и G7, ожидающимся на этой неделе.

В заключение стороны обсудили переговоры по иранской ядерной сделке.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Главной целью российских военных является защита мирного населения, подвергающегося агрессии со стороны киевского режима.

После этого многие страны решили ужесточить санкции против России, в том числе приостановив либо прекратив работу ряда крупных компаний.