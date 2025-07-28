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Экономика 28 июля 2025 07:00

США и ЕС договорились о введении единой пошлины в размере 15%

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США и ЕС договорились о введении единой пошлины в размере 15%
Фото: скриншот трансляции

Президент США Дональд Трамп уведомил о достижении соглашения с Европейским союзом по установлению единой ставки пошлины в размере 15%, сообщает РИА Новости.

По словам Трампа, договоренность касается как автомобилей, так и других категорий товаров.

«Мы договорились, что единая пошлина — как на автомобили, так и на все остальные товары — составит 15%. То есть у нас будет установлена пошлина в размере 15%», — заявил он во время встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

#США #евросоюз #Дональд Трамп #пошлины
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