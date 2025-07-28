США и ЕС договорились о введении единой пошлины в размере 15%

Фото: скриншот трансляции

Президент США Дональд Трамп уведомил о достижении соглашения с Европейским союзом по установлению единой ставки пошлины в размере 15%, сообщает РИА Новости.

По словам Трампа, договоренность касается как автомобилей, так и других категорий товаров.

«Мы договорились, что единая пошлина — как на автомобили, так и на все остальные товары — составит 15%. То есть у нас будет установлена пошлина в размере 15%», — заявил он во время встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.