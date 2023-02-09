США и Британия ввели санкции против семи российских хакеров

Соединенные Штаты совместно с Великобританией ввели санкции против группы из семи российских программистов Trickbot, чья деятельность якобы связана с киберпреступностью. Об этом сообщается на сайте американского Министерства финансов.

«Сегодня Соединенные Штаты в координации с Соединенным Королевством вносят в санкционный список семь физических лиц, которые являются участниками базирующейся в России преступной кибергруппировки Trickbot», — сказано в заявлении.

По словам заместителя государственного секретаря США Брайана Нельсона, российские хакеры стремятся атаковать американские предприятия и «использовать международную финансовую систему», поэтому Лондон и Вашингтон намерены вместе бороться с киберпреступностью.

Ограничительные меры введены против таких персон, как Валентин Карягин (псевдоним Глобус), Максим Михайлов (псевдонимы Багет и MaxMS76), Дмитрий Плешевский (псевдоним Исильдур), Михаил Искрицкий (псевдоним Тропа), Виталий Ковалев (псевдонимы Бен и Бентли), Иван Вахромеев (псевдонимы Гриб и ivanalert) и Валерий Седлецкий (псевдоним Стрикс).

Группировка Trickbot известна во всем мире. При помощи одноименного вредоносного ПО с 2016 года хакерам удалось украсть «десятки миллионов долларов» у банков и юридических организаций США. Долгое время одним из лидеров в команде считался неизвестный программист с ником Макс. В начале июня 2021 года ФБР удалось выяснить, что под этим именем в интернете скрывалась 55-летняя уроженка Ростова-на-Дону Алла Витте. Позднее она была задержана в Майами.