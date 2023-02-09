США и Британия ввели санкции против семи российских хакеров
Соединенные Штаты совместно с Великобританией ввели санкции против группы из семи российских программистов Trickbot, чья деятельность якобы связана с киберпреступностью. Об этом сообщается на сайте американского Министерства финансов.
«Сегодня Соединенные Штаты в координации с Соединенным Королевством вносят в санкционный список семь физических лиц, которые являются участниками базирующейся в России преступной кибергруппировки Trickbot», — сказано в заявлении.
По словам заместителя государственного секретаря США Брайана Нельсона, российские хакеры стремятся атаковать американские предприятия и «использовать международную финансовую систему», поэтому Лондон и Вашингтон намерены вместе бороться с киберпреступностью.
Ограничительные меры введены против таких персон, как Валентин Карягин (псевдоним Глобус), Максим Михайлов (псевдонимы Багет и MaxMS76), Дмитрий Плешевский (псевдоним Исильдур), Михаил Искрицкий (псевдоним Тропа), Виталий Ковалев (псевдонимы Бен и Бентли), Иван Вахромеев (псевдонимы Гриб и ivanalert) и Валерий Седлецкий (псевдоним Стрикс).