США готовят списки россиян для будущих санкций в случае «вторжения» на Украину

США ведут подготовку списков представителей экономических элит из России на случай введения санкций из-за эскалации на Украине. Предполагается, что включенные в перечень не смогут свободно перемещаться по миру и тратить свои деньги. Об этом в интервью CNN заявил советник Президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Мы составляем списки российских экономических элит, которые будут подвергнуты санкциям, не смогут свободно путешествовать и свободно тратить <...> Это затронет людей в окружении Президента (России Владимира) Путина», — цитирует его РИА Новости.

Салливан подчеркнул, что в случае нападения на Украину ограничения сильно ударят по «многим из этих олигархов».