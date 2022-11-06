США готовы помочь Туркмении в организации поставок газа в Европу

США готовы помочь Туркмении в организации поставок природного газа в Европу, заявил 6 ноября на брифинге в Ашхабаде помощник государственного секретаря США в бюро по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу, передает РИА Новости.

Туркменская сторона отметила, что в связи с исторически высокими ценами на газ выходить на европейский рынок сейчас было бы самое подходящее время.

Представитель Штатов также отметил, что его страна окажет этому всяческую поддержку, кроме закупки газа в Туркмении, так как газа в США предостаточно.