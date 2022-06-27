США до 35% повышает таможенную пошлину на некоторые российские товары

Администрация Соединенных Штатов до 35% повышает ставку таможенной пошлины на некоторые наименования российского импорта. В прокламации, подписанной американским Президентом Джо Байденом, отмечается, что мера вводится в виду приостановки нормальных торговых связей с РФ, сообщает ТАСС.

Поскольку Конгресс лишил Россию статуса участницы режима наибольшего благоприятствования в торговле, американский Президент решил, что повышение ставок пошлины «является обоснованным и соответствует внешнеполитическим интересам» страны, сказано в распространенном Белым домом документе.