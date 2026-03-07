США анонсировали «самую масштабную» бомбардировку Ирана

США этой ночью начнут «самую масштабную» бомбардировку Ирана. С таким заявлением выступил глава американского Минфина Скотт Бессент в интервью изданию Fox Business.

По его словам, американцы нанесут удары по иранским пусковым ракетным установкам и заводам по производству ракет. Израильская армия также анонсировала нанесение ударов по столице исламской республики – Тегерану, сообщили в ЦАХАЛ.

Корпус стражей исламской революции Ирана, в свою очередь, объявил о начале 24-го этапа операции «Правдивое обещание – 4», направленной против Израиля.