Политика 7 марта 2026 02:50

США анонсировали «самую масштабную» бомбардировку Ирана

США этой ночью начнут «самую масштабную» бомбардировку Ирана. С таким заявлением выступил глава американского Минфина Скотт Бессент в интервью изданию Fox Business.

По его словам, американцы нанесут удары по иранским пусковым ракетным установкам и заводам по производству ракет. Израильская армия также анонсировала нанесение ударов по столице исламской республики – Тегерану, сообщили в ЦАХАЛ.

Корпус стражей исламской революции Ирана, в свою очередь, объявил о начале 24-го этапа операции «Правдивое обещание – 4», направленной против Израиля.

#Иран #США #Израиль
Новости партнеров