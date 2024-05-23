Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
США 24 мая могут объявить о выделении $275 млн Украине
Завтра, 24 мая, Соединенные Штаты могут объявить о выделении еще 275 млн долларов Украине. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает агентство Associated Press.
По данным источников, очередная партия военной помощи Вашингтона может включать ракеты для РСЗО HIMARS, а также артснаряды калибра 155 мм и 105 мм.
Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что выделяемые Киеву вооружения не смогут повлиять на ход конфликта, а лишь сделают последствия для Украины более тяжелыми и увеличат количество жертв.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»