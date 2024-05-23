США 24 мая могут объявить о выделении $275 млн Украине

Завтра, 24 мая, Соединенные Штаты могут объявить о выделении еще 275 млн долларов Украине. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает агентство Associated Press.

По данным источников, очередная партия военной помощи Вашингтона может включать ракеты для РСЗО HIMARS, а также артснаряды калибра 155 мм и 105 мм.

Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что выделяемые Киеву вооружения не смогут повлиять на ход конфликта, а лишь сделают последствия для Украины более тяжелыми и увеличат количество жертв.