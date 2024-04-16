Срыв в Самаре, буйный нрав и упреки за сексизм: почему у Рахимова новый казус в «Рубине»

В Самаре эмоции закипали, как у тренеров, так и футболистов. Уже к концу первого тайма Рашид Рахимов был в гневе Фото: © pfcks.ru

Что произошло в Самаре?

Что кого-то удалят в матче «Крылья Советов» – «Рубин», читалось еще в первом тайме. Главный арбитр встречи Роман Галимов не стеснялся поощрять игроков желтыми карточками практически за каждое нарушение правил. Эмоции закипали как у тренеров, так и у футболистов. Уже к концу первого тайма наставник казанцев Рашид Рахимов был в гневе. Он, похоже, считал судейство предвзятым по отношению к «Рубину».

Во время перерыва матча стало известно, что главный тренер «Рубина» на второй тайм отправился смотреть матч на трибуны. Рахимову была показана красная карточка. За что? Болельщикам оставалось только догадываться.

Как выяснилось позже, у наставника казанцев случился конфликт с тренером «Крыльев Советов» Сергеем Булатовым, который чуть не перетек в драку в подтрибунном помещении. Эпизод, прямо скажем, весьма скандальный и логично перетекший в разбирательства КДК. За такое дело Контрольно-дисциплинарный комитет может спокойно выписать дисквалификацию тренеру минимум от одного до трех матчей. Рашиду Рахимову было необходимо оперативно объяснить мотивы своего поведения, дабы избежать сурового наказания, что он, собственно, и сделал вчера в ночном эфире «Коммент.Шоу», подключившись по видеосвязи.

У наставника казанцев случился конфликт с тренером «Крыльев Советов», который чуть не перетек в драку в подтрибунном помещении Фото: © pfcks.ru

– Был эпизод, когда стоял Игорь Осинькин, вышел я, было нарушение (на поле) и началась заварушка. Выбегает помощник Осинькина и начинает орать: «Вторую жёлтую! Давай вторую!» Я ему отвечаю: «Ты-то что выбежал и кричишь? Есть главный тренер, вернись на своё место». Он не вернулся, а встал около делегата матча. После того как Галимов показал мне жёлтую, я стал уходить и ему (тренеру) сказал: «Ты не вмешивайся, стой на своём месте, что ты кричишь? Это не твоё дело, ты что указываешь?» И в этот момент тебя посылают на три буквы. Естественно, ты начинаешь реагировать по-другому. У меня ни один помощник не позволит главному тренеру соперника сказать такие грубые вещи или послать его. Думаете, я неадекватный человек и реагирую просто так? Такого не бывает. Я уже давно отошёл от этих моментов, реагирую правильно. Но когда тебе такое говорят, естественно, идёт реакция. Продолжение было после первого тайма, и в подтрибунке я ему сказал: «Ты что себе позволяешь, ты как меня можешь посылать? Если ты такой герой, сильный, вызови меня, пойдём выйдем. Отвечай за свои слова». Он поднял ручки, мол, я ничего. Когда мне успели дать вторую? Я выражался там нецензурной бранью, записали (судьи) в перерыве, я об этом не знал. Дал указания команде, и тут ко мне заходят и спрашивают, удалили ли меня. Я сказал, что не знаю. Когда я спросил у помощника судьи, он сказал, что за нецензурную брань. Хорошо, нецензурная брань, но можно удалять всех. Русский язык богат. Все выражаются. Тот же Ежов говорил… Наверное, Вада просто не понимает этих слов. И за это можно удалять. Почему вы не хотите понять, что посылать на три буквы тоже не нужно? Богатый русский язык позволил послать меня жёстко. Давайте реагировать правильно. Это не оправдывает мои действия в эмоциональном плане. Я вышел из этого возраста, и я должен был проконтролировать себя. Но реакция как человека эмоционального чисто мужская, – рассказал Рахимов.

Поведение главного тренера «Рубина» во время матчей всегда наполнено морем экспрессии Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За период работы в «Рубине» у Рахимова уже были неприятные эксцессы

Поведение главного тренера «Рубина» во время матчей всегда наполнено морем экспрессии. Эмоции, крики, иногда громкая ругань – все это обычное дело для Рашида Рахимова. Во время беседы с журналистами он дружелюбен, учтив и любезен. Но когда специалист стоит у бровки поля, иногда кажется, что перед нами совершенно другой человек. Рахимов живет игрой все 90 минут, поэтому периодически бывает несдержан как в вербальном, так и в невербальном общении.

История в самарской подтрибунке с тренером «Крыльев Советов» не первая скандально громкая для наставника «Рубина». В середине осени, в заключительном туре группового этапа Кубка России против «Локомотива» Рашид Рахимов оказался участником довольно неоднозначного инцидента.

В матче с железнодорожниками арбитром встречи была Вера Опейкина. Игра оказалась в какой-то степени исторической, ведь никогда ранее главным судьей на матч с участием команд РПЛ в Кубке России не назначалась женщина.

На 22-й минуте встречи в одном из моментов нападающий «Рубина» Джоэль Фамейе сыграл грубо, но в мяч. Опейкина посчитала действия форварда чрезмерно агрессивными по отношению к футболисту «Локомотива» и зафиксировала нарушение. Рашид Рахимов был в корне недоволен, а дальше случился вот этот диалог:

Рахимов: «Он же играет в мяч!» Опейкина: «Мне без разницы, как он играет!» Рахимов: «Как без разницы, если он в мяч играет? Ну поцелуй его тогда».

Мимолетный всплеск гнева главного тренера «Рубина» перетек в то, что Рахимова по окончании встречи стали обвинять в недостойном поведении, сексизме в адрес женщин. Однако на послематчевой пресс-конференции Рашид Рахимов объяснил, что оскорбить Опейкину ни в коем разе не хотел. По словам специалиста, она старалась отработать матч безукоризненно, но время от времени допускала ошибки, что и вызвало негодование у тренера казанцев.

Мимолетный всплеск гнева Рахимова в адрес Веры Опейкиной перетек в то, что тренера по окончании встречи стали обвинять в недостойном поведении и сексизме Фото: fclm.ru

Рахимов мог получить пожизненную дисквалификацию, будучи 19-летним футболистом

Эпизод с участием Веры Опейкиной и Рашида Рахимова во что-то серьезное с точки зрения дисциплинарного наказания не перетек. Оправдания главного тренера «Рубина» на пресс-конференции КДК посчитал достаточными.

Между тем по ходу своей длинной тренерской карьеры Рашид Рахимов то и дело оказывался время от времени впутан в громкие конфликтные ситуации. К слову, например, о беседах с журналистами. Рашид Маматкулович один из немногих тренеров, кто действительно умеет интересно общаться с прессой и вступать с ней в полемику.

Тем не менее местами на фоне живой беседы с журналистами Рахимову порой не удается сдерживать свои эмоции. Достаточно вспомнить известную историю из 2008 года, когда специалист возглавлял московский «Локомотив».

Статья издания «Твой день» о железнодорожниках (а конкретнее о сложных отношениях футболистов Эмира Спахича и Динияра Билялетдинова) от 12 июля настолько возмутила тренера, что на пресс-конференции он грубо высказал журналисту-автору всё, что он думает о данном материале. Рахимов рассердился очень сильно, и не без его участия получилось так, что «Локомотив» больше не позволял пускать журналистов газеты «Твой день» на пресс-конференции клуба.

Рашид Рахимов с юности прославился своим безудержным характером. Еще в бытность молодым игроком московского «Спартака» он чуть было не получил пожизненную дисквалификацию за то, что подрался с игроком противоположной команды, а также нелицеприятно высказался в адрес судьи.

Главный тренер «Рубина» признавался, что во времена карьеры игрока часто не сдерживался, получая желтые и красные карточки. Как мы видим, с возрастом буйный нрав Рашида Рахимова не изменился. Он по-прежнему способен на противоречивые поступки.