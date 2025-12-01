Срыв Большунова, рок Коростелева, восхождение Непряевой. Прошел первый этап Кубка России

Сборная Татарстана пока не выглядит безусловным гегемоном на Кубке России, который на минувших выходных стартовал в Кировске. Хорошие результаты Ардашева и Коростелева нивелировались проблемами с лыжами и затмились скандалом вокруг срыва Большунова. Подробнее об итогах первого этапа Кубка России – в материале «ТИ-Спорта».





Главным событием первого этапа Кубка России стал срыв главной звезды отечественных лыжных гонок Александра Большунова

Фото: vk.com/russianskiteam

«Это рукоприкладство». Кризис Большунова вышел на новый уровень

Пожалуй, главным событием первого этапа Кубка России стали не столько итоговые расклады (а неожиданностей там хватает), сколько срыв главной звезды отечественных лыжных гонок Александра Большунова.

О том, что трехкратный олимпийский чемпион не испытывает большого удовольствия от спорта, мы писали еще в недавнем материале о начале нового лыжного цикла. Но одно дело потерять мотивацию и испытывать кризис стимулов для внутренних соревнований и совсем другое – срываться на коллегах по цеху прямо на забеге.

Так, в полуфинальной гонке уже после финиша Большунов намеренно налетел на представителя Ленинградской области Александра Бакурова со спины и толкнул. Бакуров упал, а затем покинул стадион, сильно хромая. Позднее Бакурову был диагностирован ушиб мягких тканей, он пропустит следующий старт. Большунов, к слову, пришел к финишу лишь шестым, а 21-летний Бакуров – четвертым.

То, что ситуация вышла из-под контроля и так просто ее уже не замять, стало очевидно, когда с критикой поступка Большунова выступил даже его сокомандник Савелий Коростелев, который также выступает за Татарстан. Именно Савелий сегодня становится действительно главным лидером в республиканской сборной.

«И вот это гордость страны?» — написал Коростелев на своей странице в социальных сетях практически сразу после инцидента.

Савелий Коростелев Фото: vk.com/russianskiteam

Но дальше ситуация стала развиваться по спирали, а гнев болельщиков в комментариях стал лишь цветочками. В прессе один за другим стали появляться комментарии людей от спорта, большинство из которых – осуждающие Александра. Высказались многие – от серебряного призера Ванкувера-2010 Александра Панжинского до главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе.

«Это уже рукоприкладство. Если на президиуме вынесем решение о дисквалификации, оно вступит в силу с момента решения», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».

И это стало окончательным «красным флагом» в отношении Александра, учитывая, как тепло всегда относилась Вяльбе к олимпийскому чемпиону и как часто вставала на его защиту на фоне слабых результатов.

Елена Вяльбе Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Как накажут Большунова?

А уже в воскресенье стало известно, что Федерация лыжных гонок рассмотрит эпизод уже завтра, 2 декабря, на специальной комиссии и вынесет дисциплинарное решение в отношении Александра Большунова.

«Федерация лыжных гонок России выражает глубокую обеспокоенность инцидентом, произошедшим после финиша гонки в рамках спринта на этапе Кубка России по лыжным гонкам. Ситуация, в результате которой пострадал спортсмен Александр Бакуров, является недопустимой и не соответствует тем нормам поведения, которые ФЛГР неизменно отстаивает. Федерация выступает категорически против любых проявлений агрессии и некорректного поведения в спорте, независимо от их причин и обстоятельств. Безопасность участников — абсолютный приоритет ФЛГР.

В связи с произошедшим 2 декабря состоится заседание президиума ФЛГР, на котором будут рассмотрены все обстоятельства инцидента и будут приняты решения в рамках компетенции федерации. ФЛГР продолжит последовательно укреплять культуру взаимного уважения в лыжных гонках и обеспечивать безопасность спортсменов на всех соревнованиях под своей эгидой», — говорится в заявлении ФЛГР.

Однако на гонку свободным стилем на 15 километров Александр все же был заявлен и даже отбегал дистанцию. Правда, без особых успехов.

На следующий день Большунов наконец-то прервал молчание. В эфире телеканала «Россия-1» он сначала свел проблему к тому, что ему не понравилось поведение Бакурова во время гонки, – он, по его мнению, вел себя нечестно.

«Хочется честной борьбы от старта до финиша, но мне не понравилось отношение Бакурова на дистанции, когда на верхушке первого подъема было вот это прыгание на лыжи. Понятно, что, может, не видел. Я всё понимаю. Но потом так же на финишном повороте, что привело к падению. Конечно, волна эмоций», — заявил Большунов.

После чего постарался отшутиться о своей предполагаемой дисквалификации.

«Гонок на пять меня сейчас дисквалифицируют, потому что я, наверное, тот спортсмен, которого все прекрасно любят в кавычках и хотят (смеется) отыгрываться на мне. Буду держать удар, как бы там ни было сложно», — сказал Большунов в эфире телеканала «Россия 1».

Судя по тому, что происходит с записным лидером команды, его приобретение сборной Татарстана пока выглядит самым неудачным решением из всех трансферов лета 2024 года. С другой стороны, кто знал, что Большунов ударится в «кризис идей» именно в этот период своей карьеры.

Сергей Ардашев Фото: vk.com/russianskiteam

Ардашев – лидер и коварный инвентарь Коростелева с Большуновым

Впрочем, даже на фоне кризиса Большунова в спортивной плоскости у Татарстана все отлично. В мужских соревнованиях вновь без конкуренции Савелий Коростелев. После победы в гонке на 15 км свободным стилем в Кировске ожидаемо выбился Савелий Коростелев с 50 очками. Как мы и предполагали, именно Савелий будет главным фаворитом от Татарстана, в то время как Большунов по-прежнему ищет себя и стимулы продолжать выигрывать без международных вызовов.

Большунов после первого дня соревнований был лишь на одиннадцатом месте, набрав 24 очка. Главный соперник Денис Спицов из Тюменской области же был вторым с 47 очками.

«Немного расстроен, с погодой не повезло. Было бы минус 10, я бы точно выиграл. Не могу найти лыж на такую погоду, бегаю на старых, но их ресурс не бесконечен. Всё решил инвентарь. Выходил на сезон с целью, что, если будет хоть малейший шанс на Олимпиаду, нужно быть готовым. Очень хотелось выиграть первую гонку Кубка России, но не получилось», – жаловался Спицов в эфире «Матч ТВ».

А открытие прошлого сезона – еще один татарстанец Сергей Ардашев – шел третьим с 44 очками.

«Раньше, когда я бежал пятнашку, гонка для меня заканчивалась примерно после 12-13 км. Я грешил на лыжи, еще на что-то, а на самом деле самому просто сил не хватало на финишное ускорение. Сегодня я свою скорость додержал. Конечно, сложновато было без спины Савелия, как на всероссийских стартах», – сказал Ардашев «Матч ТВ».

Илья Семиков Фото: vk.com/russianskiteam

Зато время серебряного призера прошлого сезона Ардашева пришло в гонке с раздельным стартом в классическом стиле на 15 километров. Он преодолел дистанцию за 40:28.9. В то время, как ближайший преследователь Илья Семиков из Коми уступил Сергею 23,4 секунды. Замкнул тройку лидеров Алексей Червоткин из Тюменской области (+42,5).

А вот Коростелеву, к сожалению, пришлось сойти с дистанции из-за проблем с креплением на лыжах. Ну а Большунов, допущенный к гонке, несмотря на скандал, остался на 13-м месте. Подходя к отсечке 13,8 км, Большунов споткнулся, у него сломалось крепление. Но Александр смог починить лыжи и продолжил гонку. Заминка составила около 45 секунд.

Фото: скрин трансляции «Матч ТВ»

Таким образом, в общем зачете мы ожидаемо видим триумф татарстанцев. Лидирует Сергей Ардашев, набравший 135 очков. Вторую строчку занимает Павел Соловьев из Мурманской области с результатом 111 очков. Тройку лидеров замыкает Егор Митрошин (91). Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов лишь шестнадцатый 16-й (44). Поломка лыж и снятие с дистанции, к сожалению, отбросила Савелия Коростелева на седьмое место в общем зачете – у него 78 очков.

Лидия Горбунова Фото: vk.com/russianskiteam

Непряева пока осваивается, Горбунова приятно удивляет

У девушек для Татарстана ситуация менее очевидная. Поначалу главная звездочка команды Дарья Непряева решила поддержать своего коллегу Большунова и после первой 10-километровой гонки свободным стилем была лишь на десятом месте. Только Лидия Горбунова смогла попасть в тройку после первых гонок с 44 очками против 50 у лидера Алины Пеклецовой из Волгоградской области.

После первой гонки Непряева особо не унывала, прекрасно понимая, что будет добавлять от этапа к этапу.

«Не сказала бы, что я низко. Десятое место нормально для меня в начале сезона. В прошлом году начинала хуже, но общий зачет это мне не помешало выиграть. От гонки к гонке состояние будет улучшаться. Но сегодня было очень тяжело. Пока не всё получается. Сезон длинный, гонок очень много. Не будем судить по первым гонкам, кто на что готов. В середине сезона будет ясно. Тактика же у всех разная – кто-то сильно сезон сразу начинает, кто-то потом будет разгоняться», – сказала чемпионка мира среди юниоров 2022 года Дарья Непряева.

И уже в субботу Дарья компенсировалась. Она показала лучшее время в квалификации спринта свободным стилем с результатом 3 минуты 14,92 секунды. Второе место заняла представительница Тюменской области Ксения Шорохова, отставшая от татарстанки на 3,55 секунды. Тройку лидеров замкнула москвичка Екатерина Никитина с отставанием в 4,39 секунды.

Алина Пеклецова Фото: vk.com/russianskiteam

В воскресной гонке классическим стилем татарстанки выступили достойно, но без блеска.

Так, первой в гонке пришла Алина Пеклецова из Волгоградской области. Лидия Горбунова отстала от Пеклецовой на 50,7 секунды. Дарья Непряева же пришла пятой, уступив лидеру 55,4 секунды.

Очевидно, что наши девушки будут только прибавлять с каждым новым этапом Кубка России. Следующий этап пройдет уже на будущих выходных – 4-7 декабря в Тюмени.