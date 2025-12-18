Сроки выдачи лицензий на продажу алкоголя сократят в России

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, упрощающий порядок получения лицензий на розничную продажу алкогольной продукции. Инициатором документа выступило Правительство России, сообщает ТАСС.

Закон направлен на оптимизацию процедур лицензирования как для магазинов, так и для предприятий общественного питания. В частности, сокращаются сроки рассмотрения заявлений: с 30 календарных дней с возможностью продления еще на месяц до 15 рабочих дней, при этом продление теперь ограничено 25 рабочими днями.

Одновременно уменьшается перечень документов, необходимых для получения лицензии.

Расширяются и способы подачи заявлений. Оформить лицензию и получить решение по ней можно будет не только через федеральный портал «Госуслуги», но и с использованием региональных порталов государственных услуг. Все документы будут подаваться в электронном виде с применением электронной подписи.

Бумажный формат сохранится лишь в отдельных случаях — для населенных пунктов без доступа к интернету, а также для территорий Донбасса и Новороссии, для которых предусмотрено временное исключение до 1 сентября 2026 года. Кроме того, в реестр лицензий планируется вносить точные координаты магазинов и заведений общепита с использованием системы ГЛОНАСС.

При уточнении координат переоформление лицензии не потребуется.